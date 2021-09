Ścieżki rowerowe do 43 km od Pleszewa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Trasy rowerowe z Pleszewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Pleszewa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 72 m

Trasę dla rowerzystów z Pleszewa poleca Adi1210

Trasa przejazdowa z Białej Podlaskiej do letniskowej miejscowości Serpelice położonej w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".Na całości asfalt o różnej jakości.Trasa łatwa tylko pod koniec przed samymi Serpelicami zjazd ze stromej góry.Polecam.

