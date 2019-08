Samorządy z powiatu pleszewskiego z szansę na milionowe dofinansowania

Gminy i powiaty z województwa wielkopolskiego wnioski mogą składać od 27 lipca do 26 sierpnia 2019 roku. W tej edycji nie ma limitów w liczbie wniosków, co oznacza, że jeden samorząd może ich zgłosić nawet kilka.

Opiniująca projekty komisja wojewody bierze pod uwagę takie elementy, jak wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Maksymalne dofinansowanie może sięgać nawet do 80 proc. kosztów zadania i wynosić do 30 mln zł.

- To kolejny nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu wiele wielkopolskich gmin i powiatów będzie miało szansę otrzymać znaczne wsparcie finansowe. Ponad 200 mln zł pozwoli na realizację projektów, które do tej pory dla wielu mniejszych czy biedniejszych samorządów były nieosiągalne. Fundusz Dróg Samorządowych ma służyć zrównoważonemu rozwojowi Wielkopolski - zapowiada wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Zauważa on także, że Fundusz Dróg Samorządowych to jedyny program drogowy po 1989 roku, który oferuje aż tak wysokie wsparcie finansowe dla samorządów.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości zna potrzeby samorządów, dla których budowa dróg to jedno z największych wyzwań ze względu na środki potrzebne na realizację tych inwestycji. Można wprost powiedzieć, że Fundusz Dróg Samorządowych to odpowiedź na te potrzeby - dodaje Zbigniew Hoffmann.