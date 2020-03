Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże 25 mln zł na walkę z koronawirusem?

Jednocześnie Urząd Marszałkowski zbiera dane ze szpitali podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Po uzyskaniu informacji oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe WRPO 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokona zmian Programu w zakresie niezbędnym do skutecznej walki z koronawirusem. - Szacujemy, że w tej chwili będziemy mogli przeznaczyć na ten cel ok. 25 mln złotych. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską w Brukseli i Ministerstwem Rozwoju w Warszawie, które dają zielone światło na dokonanie daleko idących zmian w regionalnych programach operacyjnych - podkreśla marszałek.

- Dodatkowo podjęliśmy już decyzję ws. doraźnych zakupów sprzętu dla naszych jednostek ochrony zdrowia. Podpisaliśmy umowy na zakup urządzenia do dekontaminacji (odkażania karetek) wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Natomiast z myślą o naszych wojewódzkich szpitalach w Kaliszu i Koninie, sfinansujemy dla nich zakup dwóch aparatów do testów na obecność COVID-19 (tj. 2 analizatorów genetycznych i 2 komór laminarnych). Dzięki temu próbki nie będą musiały być dowożone do szpitala zakaźnego w Poznaniu, co znacząco wydłuża proces diagnostyczny. Diagnozę będzie można postawić na miejscu, w szpitalnych laboratoriach tych naszych dwóch szpitali - informuje Marek Woźniak.

