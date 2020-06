Samorząd województwa przeznaczył 2 mln zł na program "Deszczówka". Kto może sięgnąć po pieniądze?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 2 mln zł na program "Deszczówka". Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe. Celem programu pod nazwą "Deszczówka" jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie naszego regionu oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Samorządy w ramach dofinansowania maksymalnie mogą otrzymać 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę. - Program ”Deszczówka” daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajne zjawiska pogodowe widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70% procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów do budowy pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów - mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Samorządy mogą przeznaczyć pieniądze m.in. na: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami oraz zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających. Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę takie kryteria, jak: planowana ilość wody do zmagazynowania, zgodność wniosku z celami programu, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, wysokość wkładu finansowego z budżetu samorządu terytorialnego lub jednostki mu podległej w kosztach kwalifikowalnych, sposób zagospodarowania wody oraz wielkość nawadnianej powierzchni.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami samorządy mogą składać do 17 lipca 2020. Województwo wielkopolskie należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie, a więc dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest szczególnie ważne. Region nasz charakteryzuje się specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się w Wielkopolsce cyklicznie od kilku lat.

