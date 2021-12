Samochód dachował w Nowej Wsi. Dwa pojazdy zderzyły się w Kucharach

We wtorkowy poranek, 14 grudnia 2021 roku, w Nowej Wsi w gminie Gizałki dachował samochód. - 20-letni mieszkaniec gminy Dobrzyca, kierując skodą, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do dachowania pojazdu - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

Do kolejnego zdarzenia doszło o 13.50 w Kucharach w gminie Gołuchów. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy: honda i opel astra. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.