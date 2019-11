Rząd planuje podwyżkę cen alkoholu i papierosów

"Branża doświadczyła negatywnych skutków podwyżki akcyzy od piwa w roku 2009. Rynek piwa zmniejszył się wtedy o ponad 4 proc., zatrudnienie związane z produkcją i sprzedażą o 24 proc., a dochody budżetu okazały się dwukrotnie niższe niż zakładano. Branża piwowarska potrzebowała trzech lat aby odbudować rynek do poziomu sprzed podwyżki” napisał w swoim stanowisku Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce .

Będzie droższy alkohol O ile? W przypadku alkoholu zależy to od mocy trunku. Zgodnie z rządowymi obliczeniami cena pół litra wódki wzrośnie przeciętnie o 1,4 zł. Mniej zdrożeje wino i piwo. Za butelkę wina o pojemności 0,75 l będzie trzeba zapłacić o 15 groszy więcej. Przewidywany przez rząd wzrost ceny półlitrowej puszki piwa to zaledwie 0,5 gr.

Być może reakcja ta jest związana z tym, że akcyza na cydry i perry (cydry gruszkowe) nie została podniesiona w imię wspierania sadownictwa.

Producenci wódki wydają się reagować spokojniej.

- Wysokość podwyżki akcyzy to dla nas ogromne zaskoczenie. Dotąd żyliśmy w przekonaniu, że wzrośnie ona o zapowiadane 3 proc. i do takiej podwyżki się przygotowywaliśmy - mówi Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka i wiceprezesa Wyborowa Pernod Ricard. - 10-procentowa podwyżka została wprowadzona nagle, z zaskoczenia, bez konsultacji z nami. Na tym etapie trudno jest oszacować skutki dla branży, ale na pewno wpłynie to na jej kondycję. Istotnym i realnym ryzykiem jest wzmocnienie i wzrost szarej strefy - podkreśla.

Papierosy też droższe

Podwyżka akcyzy najbardziej dotknie palaczy. Rząd mówi o podwyżce ceny paczki papierosów o około 1,02 zł. Biorąc pod uwagę jednak, że podatki to w cenie papierosów 80 proc., bardziej realnym szacunkiem wydaje się 1,50 zł.