Rywalizacja zakończona. Nagrody rozdane. Drużyna z Pleszewa, po zaciętej walce, zwyciężyła w IV Powiatowej Olimpiadzie Senioralnej

Przed ostatnią konkurencją stawka była bardzo wyrównana. Po 21 punktów na swoim koncie miały drużyny z Gołuchowa i Pleszewa. Oczko mniej zgromadzili seniorzy z Chocza i Gizałek. W końcowym akcie zmagań najwięcej zimnej krwi zachowali pleszewscy seniorzy i oni mogli cieszyć się z końcowego triumfu. Drugie miejsce dla Chocza, a trzecie dla Gołuchowa. Kolejne pozycje zajęły zespoły z Gizałek, Czermina i Dobrzycy. W tej rywalizacji jednak wszyscy mogą czuć się zwycięzcami.

Dyplomy i puchary wręczali koordynatorzy zmagań: Ewa i Florian Siekierscy oraz przedstawiciele władz samorządowych: starosta Maciej Wasielewski, wiceburmistrz MiG Pleszew Izabela Świątek, przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pleszew Adela Grala-Kałużna, burmistrz gminy Chocz Marian Wielgosik i wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj.

- Olimpiada stała się wizytówką naszego powiatu z czego bardzo się cieszę. Te zmagania to w pełni wasza zasługa. Wy je organizujecie, wymyślacie konkurencje, sędziujecie. Wkładacie w to przedsięwzięcie swoje serca. My tylko pomagamy, tak jak potrafimy. Co miesiąc spotykamy się w innej gminie i zawsze możemy liczyć na lokalny samorząd - mówił Maciej Wasielewski. - Gratuluję wszystkim drużynom i już teraz jako członek Pleszewskiej Rady Seniorów chciałabym państwa zaprosić na I Pleszewski Panel Senioralny, który odbędzie się 14 listopada w nowym domu kultury. Będziecie mogli państwo podzielić się swoimi przemyśleniami, jak i wziąć udział w warsztatach tematycznie związanych z życiem codziennym - dodawała Izabela Świątek.