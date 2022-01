Rozwój młodzieży, ponad 350 zawodników w 6 sekcjach, ale też problemy drużyny seniorów. Tomasz Zawada, prezes Stali, podsumowuje 2021 rok

Od kilkunastu miesięcy Stal Pleszew to już nie tylko piłka nożna. W klubie działa sześć sekcji, mocno stawiacie na młodzież.

Młodzież to przyszłość klubu i miasta. Niestety, w ostatnich latach można zaobserwować, że dzieci coraz rzadziej uprawiają sport. Więcej czasu spędzają przed komputerem czy komórką, a mniej się ruszają. Im szersza będzie oferta sportowa zajęć pozalekcyjnych, tym lepiej dla naszego społeczeństwa. Już widzimy, że dzieci próbują swoich sił w różnych sekcjach. Mamy przykłady młodych ludzi, którzy grali w piłkę, a teraz odnoszą sukcesy w innych sportach. Olaf Pera jest bokserem, Mateusz Siuda był blisko wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie ze sztafetą 4x100 metrów, Jan Matyjaszczyk notuje osiągnięcia na arenie europejskiej w kickboxingu. To tylko potwierdza, że jeśli dziecko będzie uprawiało jakikolwiek sport, w przyszłości poradzi sobie w wybranej dyscyplinie. Liczymy, że Ci, którzy niekoniecznie odnajdują się w piłce nożnej, będą trenować inny sport i odwrotnie, że dzięki uprawianiu innych dyscyplin do sekcji piłkarskiej będą trafiać lepiej przygotowani zawodnicy. Wielosekcyjność jest korzystna dla wszystkich.