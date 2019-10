Rozmawiali o zagranicznych praktykach i projektach edukacyjnych

Głównym zadaniem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego jest przygotowywanie i realizowane programów w województwie wielkopolskim dotyczących rozwoju edukacji i nauki, wspiera on również i prowadzi działania dążące do podnoszenia poziomu wykształcenia wśród mieszkańców regionu. A tymczasem za kilka tygodni podopieczni placówki wyjadą na staże gastronomiczne do Włoch. I jak podkreślała dyrektor Kinal - zetknięcie z inną kulturą pracy może być bardzo pomocne młodym ludziom.

- Edukacja w życiu każdego jest bardzo ważna i dobre wykształcenie oraz fach w ręku to lepsza przyszłość. Pamiętajcie, że każdy z was już wiele potrafi i nie powinien wątpić w swoje umiejętności. Wyjeżdżając na zagraniczne praktyki musicie sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy pracuje tak, jak wy. Każdy ma inne metody działania i warto podglądać, jak to robią inni. Można się dzięki temu wiele nauczyć, a elastyczność jest dzisiaj w cenie - tłumaczyła uczniom Dorota Kinal.