Rozmawiają, śpiewają, tańczą, korzystają z usług fizjoterapeuty i psychologa. Dzienny Dom Pomocy dla seniorów okazał się trafioną inicjatywą

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Wszystkie usługi i zajęcia są bezpłatne. - Seniorzy przychodzą, piją kawę czy herbatę, jedzą, rozmawiają ze sobą, a następnie mamy dla nich przygotowane różnorodne zajęcia - opowiada Diana Pawlaczyk, opiekun w Dziennym Domu Pomocy. Uczestnicy tańczą, śpiewają, oglądają filmy, maszerują z kijkami nordic walking . Świętują swoje urodziny i imieniny. Dla każdego jubilata to zawsze jest wyjątkowy czas. Ważny punkt porządku dnia stanowią również ćwiczenia manualne. - Seniorzy przygotowują rękodzieła, wykonują etui na telefon, itd. Przykłady można mnożyć - mówi Judyta Podsadna, która również zajmuje się najstarszymi mieszkańcami gminy.

W połowie października w Tomicach rozpoczął działalność Dzienny Dom Pomocy dla seniorów. Jego siedzibą jest budynek Gminnego Centrum Kultury. W placówce przewidziano miejsce dla 30 osób w wieku 66 lat i więcej. Lista uczestników szybko się zapełniła. Niestety, w tym roku zmarły 3 osoby i liczba osób uczęszczających do Domu Pomocy skurczyła się do 27.

Główni zainteresowani w samych superlatywach wypowiadają się o placówce. - Bardzo mile spędzamy tutaj czas. Mamy zapewnione jedzenie, dobre opiekunki. Szybko się zaprzyjaźniliśmy - podkreślają. Lubią codzienną gimnastykę, taniec czy śpiew. - Jak opowiadam o tym miejscu swojej rodzinie, to wszyscy podziwiają, że mamy tutaj taki Dom Seniora - opowiada jedna z pań. -

Najważniejsze, żeby zdrowie dopisywało i aby ta placówka funkcjonowała jak najdłużej

- dodaje kolejna mieszkanka gminy Gizałki. A to już pozostaje w rękach wójta Roberta Łozy.

Zachować ciągłość

- Na początku nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego jak ważna jest to instytucja dla naszych seniorów. Oni w pewnym sensie znaleźli sposób na życie. W weekend nie mogą doczekać się poniedziałku. Najważniejsze jest to wspólne spędzanie czasu i opieka innych osób - podkreśla włodarz. Projekt, w ramach którego funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy w Tomicach, wygasa wraz z końcem 2021 r. Władze gminy już patrzą w przyszłość. Chcą kontynuować inicjatywę, ale na nieco innych zasadach. Nową siedzibą placówki ma się stać budynek przy ulicy Kolejowej w Gizałkach, gdzie za chwilę do zagospodarowania będzie sala sportowa. - Chcielibyśmy zdobyć środki na transport, ponieważ w tej chwili każdy senior musi dotrzeć do budynku GCK we własnym zakresie. Liczymy, że pozyskamy pieniądze z programu Senior+, być może uda się jeszcze coś uszczknąć z innych źródeł. Mam nadzieję, że zachowamy ciągłość, a wszystkie zmiany przeprowadzimy w sposób płynny - opowiada Robert Łoza.