Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły również dla nauczycieli i uczniów pleszewskiego liceum. Po raz kolejny spotkali się na corocznym świątecznym koncercie, w trakcie którego wręczono nagrody w konkursie fotograficznym "Pokaż mi swój świat"

Dla niektórych była to jedyna okazja, aby zasiąść do wigilijnej wieczerzy...

Boże Narodzenie to czas na chwilę odpoczynku od gonitwy codziennych spraw, refleksji na Miłością, która w tym magicznym czasie rodzi się w sercu każdego. W tak świątecznym nastroju i adwentowym wyczekiwaniu na Miłość cała społeczność szkolna miała okazję spotkać się na koncercie zorganizowanym przez uczniów oraz nauczycieli. Wśród obecnych nie zabrakło zaproszonych gości: emerytowanych pedagogów, nauczycieli wraz ze swoimi pociechami oraz wicestarosty Damiana Szwedziaka.Koncert był świetną okazją do zaprezentowania swoich talentów przez młodzież. W auli liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i świąteczne utwory. Na zakończenie wręczono nagrody w konkursie fotograficznym "Pokaż mi swój świat" organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie i Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszew. Na pierwszą edycję konkursu wpłynęło ponad 80 prac w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadgimnazjalne i średnie. Nagrody wręczono trzem najlepszym fotografom, którzy w swoich zdjęciach uchwycili, to czego nie udało się dostrzec zwykłym okiem.