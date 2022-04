Rozbudowano budynek recepcji, na plaży zamontowano dwa pawilony gastronomiczne. GOTiS przygotowuje się do sezonu

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu przygotowuje się do sezonu

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Do Gołuchowa tradycyjnie zjadą turyści z bliższej i dalszej okolicy. Okres zimowo-wiosenny tradycyjnie spożytkowano na przeprowadzenie inwestycji i prac remontowych. Co się zmieniło? Jakie zadania wykonano? - Na przełomie 2021 i 2022 roku został przebudowany i rozbudowany budynek recepcji Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz odbiorowe. Koszt inwestycji to około 200 tys. zł - opowiada Paweł Mencel, kierownik GOTiS-u. To nie jedyna poczyniona inwestycja. Na terenie plaży zostały zamontowane dwa pawilony gastronomiczne. Aktualnie trwają prace związane z przyłączeniem energii elektrycznej, kanalizacji i wody. To zadanie warte jest około 135 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku m.in. wyremontowano całkowicie trzy domki letniskowe. Wymieniono elewację zewnętrzną oraz wewnętrzną, instalacje elektryczne, sanitarne i kanalizacyjne, okna, drzwi, zamontowano płytki, a także panele podłogowe. Jeden z domków przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wyremontowano część łazienek w domkach letniskowych, a także schody zewnętrzne przy trzech domkach