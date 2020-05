Rozbój w pociągu. 18-latek wyrwał innemu pasażerowi laptopa i bił go nim po głowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w pociągu relacji Poznań-Kępno. Nagle, bez żadnego powodu młody mieszkaniec Białegostoku zaatakował w nim współpasażera.

- Do zdarzenia doszło w czwartek 14 maja br. w pociągu relacji Poznań – Kępno. Na stacji w Kowalewie do jednego z przedziałów wsiadł 18-latek. W pewnym momencie, bez żadnego powodu zaczął bić siedzącego tam 21 – latka. Zabrał mu laptopa, którym zaczął uderzać go po głowie. Domagał się też wydania pieniędzy. Na szczęście,pokrzywdzony zdołał wyrwać się swojemu oprawcy - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Krewki 18-latek został, na szczęście, ujęty przez dwóch pasażerów pociągu, w momencie, gdy zaczął uciekać z przedziału, w którym doszło do zdarzenia. Po godz. 20.00 został zatrzymany przez pleszewskich policjantów na stacji PKP w Taczanowie Drugim. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a 18-latek, po zbadaniu przez lekarza, do policyjnego aresztu.

- Na podstawie zebranego materiału dowodowego, usłyszał on zarzut dokonania rozboju. 18-latek, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym za rozbój grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat - informuje asp. Monika Kołaska.