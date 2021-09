Rowerem do 43 km od Pleszewa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Trasy rowerowe w okolicy Pleszewa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Pleszewa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Pleszewie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Pleszewie ma być 19°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 538 m

Trasę dla rowerzystów z Pleszewa poleca Dawidos

Trasa wiedzie wokół kopalni odkrywkowej Weisswasser - Nochten, nad Jezioro Berwaldzkie (Bärwalder See), które jest pod względem powierzchni (13,6 km2) największym jeziorem Saksonii.

Trasa o zróżnicowanym poziomie trudności - umiarkowany wiatr może utrudnić przejazd na otwartej przestrzeni odkrywki - trasa wiedzie jednak głównie po równinach.