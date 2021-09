Rowerem do 43 km od Pleszewa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rowerem w pobliżu Pleszewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Pleszewa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Pleszewie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Pleszewie ma być 20°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Zabytkowy Spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii

Stopień trudności: 2

Dystans: 105,96 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 3 307 m

Suma zjazdów: 3 325 m

Trasę dla rowerzystów z Pleszewa poleca RowerowyAtlasPolski.pl

Przy okazji roku Wisły i rozmów o Wiślanej Trasie Rowerowej, postanowiliśmy przejechać jej (planowany) kawałek woj. Mazowieckim. Warszawa - Modlin. Cel piękny czyli dawny spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii.

Ścieżka w Warszawie super. Potem całkiem niezła do pałacu w Jabłonnej. Dalej... jest poniżej oczekiwań, ale da się. I tak do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam nie ma możliwości jechania wałem. Pozostaje ruchliwa ulica. Szkoda, bo 40 km które dzielą piękny spichlerz od Warszawy to w sam raz na rodzinną wycieczkę.