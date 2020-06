Rolnicy, którzy z powodu suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie czy hodowli ryb słodkowodnych mogą ubiegać się o pomoc

"Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!"

15 czerwca 2020 r. urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Chętni mogą zgłaszać się do 8 lipca.