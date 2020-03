Rolnicy już mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

W tym roku rolnicy po raz kolejny składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. ARiMR przyjmuje elektroniczne wnioski od niedzieli 15 marca.

Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji z poprzednich kampanii, mogą go wykorzystać również w w tym roku. Dla osób posiadających dostęp do aplikacji eWniosekPlus lub IRZ, który został uzyskany na wniosek złożony w biurze powiatowym ARiMR, obowiązuje dotychczasowy login, który nie jest numerem producenta. W przypadku rolników, którzy konto założyli online w kampanii 2017 i później - loginem jest numer producenta. W przypadku rolników, którzy posiadająa już konto w aplikacji eWniosekPlus i jest ono zablokowane (konto jest blokowane po trzykrotnym wpisaniu błędnego hasła) lub rolnik zapomniał hasła do konta, należy skorzystać z opcji „Nie pamiętasz hasła?”. Należy pamiętać, że konto w eWniosekPlus jest przypisane do osoby, a nie do gospodarstwa, a więc w przypadku np. przejęcia gospodarstwa w ramach spadku, gdy rolnik do tej pory nie posiadał konta w eWniosekPlus, należy je założyć i posługiwać się własnym kontem, a nie kontem spadkodawcy.

Załóż konto w aplikacji eWniosekPlus Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy, aby uzyskać do niej dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus a następnie podać trzy dane weryfikacyjne: numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,

kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2019

(w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2019 należy wprowadzić wartość 0), 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Wypełnij i wyślij wniosek Wstępnie przygotowany wniosek na kampanię 2020 w eWniosekPlus jest tworzony automatycznie dla każdego rolnika, który wysłał wniosek w aplikacji eWniosekPlus w roku 2019. Wniosek ROBOCZY jest tworzony na podstawie ostatniego wniosku z roku 2019. Wniosek ten jest widoczny w zakładce ROBOCZE. Należy zaktualizować dane zgodnie ze stanem na 2020 r. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto zapoznać się z „Instrukcją wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus”, która jest dostępna pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-aplikacji-ewniosekplus.html. Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwytuje pomyłki, ale również na bieżąco informuje o popełnionych błędach czy brakach. Warto wiedzieć, iż do czasu wysłania wniosku do ARiMR można wprowadzać w nim zmiany. Nie ma limitu wejść na dany wniosek. W trakcie jego wypełniania można go zapisywać, zamykać i ponownie otwierać. ARiMR zaleca systematyczne zapisywanie wniosku roboczego podczas jego wypełniania. Przed wysłaniem należy sprawdzić, czy wszystkie dane we wniosku zostały poprawnie wypełnione. Po wysłaniu wniosku rolnik otrzyma potwierdzenie. Rolnikom i doradcom zaleca się, aby po wysłaniu wniosku pobrać „Potwierdzenie przyjęcia wniosku” na stację roboczą lub wydrukować je.

Terminy składania wniosków Wniosek o przyznanie płatności na 2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja. Wniosek może być także złożony do 9 czerwca. Jednak rolnicy, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 9 czerwca, otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą je po 9 czerwca, nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności.

