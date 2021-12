Rolnictwo. To już ostatni dzwonek. Wnioski o pomoc można składać do 10 grudnia Damian Cieślak

Tylko do 10 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy w latach 2018-2020 przynajmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne i co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za mleko sprzedane podmiotowi, który ogłosił swoją upadłość, mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR. Do 8 grudnia do Agencji wpłynęło 301 wniosków o taką pomoc. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.