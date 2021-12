Rolnictwo. Panie z kół gospodyń wiejskich mają coraz mniej czasu na rozliczenie się z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia

31 grudnia mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Natomiast do końca stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. - Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić - przypomina Paweł Wojcieszak z biura prasowego Agencji.

W 2021 roku wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. - Dotychczas trafiły do nas 624 sprawozdania. Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili - podkreśla Paweł Wojcieszak.