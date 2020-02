Rocznik Pleszewski 2019. O czym przeczytamy tym razem?

V Turniej League of Legends w Pleszewie na start!

Miłośnicy gier komputerowych czekali na to cały rok. W dniach 17-20 marca 2020 r. odbędzie się V Turniej LEAGUE OF LEGENDS dla Szkół Podstawowych i Średnich o Puchar Starosty Pleszewskiego. To będą cztery dni pasjonujących gier, emocji i rozrywki! Chcecie wystartować w profesjona...