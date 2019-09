Reprezentant Wiosny Adrian Michalak otrzymał "piątkę" na liście Lewicy i... zrezygnował ze startu w wyborach. Jak tłumaczy swoją decyzję?

Jak uzasadnia swoją decyzję? - Pleszew ma szansę mieć swojego posła w Sejmie nadchodzącej kadencji. Będzie to możliwe, jeśli wyborcy skupią się głównie na jednym kandydacie. Dlatego też podjąłem decyzję o rezygnacji ze startu w wyborach. Ugrupowanie, które popierało moją kandydaturę uzyskuje w sondażach ok.11%, nie daje to realnej szansy na 2 mandaty w okręgu 36. Odkładając na bok sympatie polityczne z nadzieją patrzę na kandydata KO Piotra Kusiakiewicza oraz PiS Leszka Bierłę. To ta dwójka ma największe szanse odmienić złą passę naszego powiatu - napisał w oświadczeniu.

