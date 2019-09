Remonty w centrum Pleszewa na ukończeniu. Opóźnienia pojawią się jedynie na ulicy Wąskiej

Asfalt ma się pojawić na wszystkich ulicach do końca września. Rynek będzie gotowy do wtorku 10 września.– Po odtworzeniu nawierzchni czeka nas jeszcze dużo pracy związanej z regulacją i czyszczeniem kanałów. Uczulam mieszkańców, że w niektórych miejscach asfalt będzie wycinany, co nie oznacza, że coś psujemy – dodaje Marcin Kobusiński.

– Prace przebiegają sprawnie. Nie pojawiła się żadna niespodzianka po ziemią, która wymagałaby nadzoru archeologicznego, pogoda była sprzyjająca, a wykonawca bardzo rzetelny – wylicza burmistrz Arkadiusz tak podsumowując dotychczasowe prace. Stopień zaawansowania robót na dzień 6 września wynosi 80-90%. – Prace ziemne trwają jeszcze na ulicy Bojanowskiego, gdzie wymieniana jest sieć wodociągowa . Na ul. Garncarskiej zostały do zrobienia przyłącza. Ulice Wąska, Bramkowa, Tyniec, Kraszewskiego i Panieńska są przygotowane do odtworzenia nawierzchni – tłumaczy Marcin Kobusiński, kierownik robót firmy Instalex.

Spodziewane są jednak opóźnienia z zakończeniem inwestycji na ulicy Wąskiej. – Są tam do wykonania trzy przyłącz gazu. Sprawa trwa od maja. Rozmawiałem z gazownią i deklarują, że do końca września będzie to wykonane. Dopiero wówczas będzie można położyć asfalt – tłumaczy Andrzej Jędruszek, zastępca burmistrza.

– Mieszkańcy mieli sporo utrudnień z powodu inwestycji, ale niestety rozdzielanie sieci i modernizacja wodociągu to duże zadanie logistyczne i bardzo odpowiedzialne. Działamy na żywym organizmie czyli przy cały czas działających sieciach. Czasami wydawało się, że co chwile jest coś zasypywane i odkopywane, a to zupełnie normalne. Najważniejsze, że poprawi się jakość życia mieszkańców: od nowej kanalizacji po wyremontowane drogi i chodniki – tłumaczy burmistrz Arkadiusz Ptak.

Ostatnim elementem modernizacji są nasadzenia w centrum miasta. Drzewa pojawią się w listopadzie. Trwa obecnie uzgadnianie gatunków drzew i lokalizacji.