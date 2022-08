Rekordowy nabór 2022. Szkoły średnie i ponadpodstawowe w Pleszewie będą pękać w szwach! Takiego naboru nie było od lat!

Rekordowy nabór do szkół ponadpodstawowych w Pleszewie

O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie ubiegało się o 50% więcej uczniów niż bywało to w latach poprzednich. W rekrutacji brało udział 738 kandydatów, zakwalifikowało się 689, a wolę przyjęcia, w wyznaczonym terminie potwierdziły 654 osoby. Wyniki rekrutacji uzupełniającej, a co za tym idzie ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkół uczniów, zaplanowano na 16 sierpnia.