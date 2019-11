Rekordowa frekwencja! Ponad 300 osób wzięło udział w zawodach nordic walking w Zawidowicach, które stanowiły finał Korony Zachodu Polski

Tegoroczna edycja była rekordowa. Do Karczmy Stara Stajnia zjechało ponad 300 zawodników. Z Kalisza, Konina, Szczecina, Trzcianki czy Śremu. Miłośnicy marszu z kijkami przyjechali z najróżniejszych zakątków Wielkopolski, jak i całego kraju. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli gospodarzy z Pleszewskimi Włóczykijami na czele. Liderka grupy Magdalena Nawrocka przeprowadziła rozgrzewkę. Po niej można było przejść do najważniejszego punktu dnia. Główną konkurencją był oczywiście marsz nordic walking na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Na tym pierwszym rywalizowali również biegacze. Przepiękna trasa, wyjątkowe medale i trofea dla najlepszych czy zdobywców zielonych kartek, integracyjne ognisko gra terenowa dla drużyny, rodziny i osób indywidualnych - to standardowy zestaw atrakcji na Koronie, których nie zabrakło również w tym roku. Nagrody wręczali: prezes Spółki Sport Pleszew Eugeniusz Małecki, wicestarosta Damian Szwedziak i burmistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak.