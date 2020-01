Rekompensaty za podwyżki cen prądu jednak nie dla każdego. Kto ma je otrzymać?

Projekt ustawy regulującej wypłacanie obywatelom z budżetu państwa rekompensat za podwyżki cen prądu ma już wkrótce trafić do Sejmu. Zgodnie z projektem, rekompensaty nie trafią jednak do wszystkich. By je otrzymać, trzeba też będzie złożyć odpowiedni wniosek.

Rekompensaty mają być przyznawane na wniosek obywatela, jedynym warunkiem będzie uzyskanie dochodu mieszczącego się w granicach I progu podatkowego, czyli do 85 528 zł rocznie. Jak zapewnia minister Sasin, projekt nie przewiduje wielu formalności, osiągniętych dochodów nie będzie trzeba bowiem udowadniać. Wystarczy oświadczenie. Najpierw jednak trzeba będzie wyższe rachunki zapłacić. Jak wyliczył Urząd Regulacji Energetyki, opłaty za prąd dla klientów Enei i Energi (te spółki dostarczają prąd do wielkopolskich domów) wzrosną przeciętnie o 9 zł miesięcznie. W przypadku klientów Enei stanowi to 11,2 proc. dotychczasowych opłat. Klienci Energi zapłacą więcej od 11 do 12 proc. Jedni i drudzy (pod warunkiem dochodów w granicach I progu podatkowego) otrzymają w 2021 roku, po złożeniu odpowiedniego wniosku pełny zwrot tej różnicy. Przeciętnie będzie to około 108 zł.