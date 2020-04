Ratownik medyczny z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa. 22 osoby, które miały z nim kontakt objęto kwarantanną

- Żaden z lekarzy zatrudnionych w pleszewskim SOR, który został poddany badaniom na obecność koronawirusa nie ma potwierdzonego zakażenia. Spośród pozostałego personelu pozytywny wynik badania otrzymał jeden ratownik medyczny. Spowodowało to konieczność ponownego wyznaczenia osób, które miały z nim kontakt do odbycia kwarantanny, którą tym razem objęto 22 osoby. Liczymy, że ich wyniki wkrótce pozwolą na powrót do pracy i funkcjonowanie oddziału w pełnej obsadzie, gdyż nadal pracuje on w trybie awaryjnym - podkreśla Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Ratownik jest trzecią osobą w powiecie pleszewskim, u której stwierdzono koronawirusa.

Hostel dla młodzieży przekształcony w schronisko dla bezdomnych. Berlin walczy z pandemią koronawirusa