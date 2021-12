Ratownicy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne i apelują: "Zatroszczmy się o ludzi i zwierzęta!"

Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie

Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie: Dominik Kołaski, Piotr Kramarczyk, Jurek Paklesa, Eliasz Solarczyk i Marta Tułacz wraz z wolontariuszkami: Gabrysią Juszczak i Nikolą Luźniarek w poniedziałkowe popołudnie udali się do pleszewskiego parku leśnego „Planty” oraz parku miejskiego, aby sprawdzić tradycyjne miejsca wypoczynku pleszewian.

- Znajdujące się tam zbiorniki wodne korcą, aby wykorzystać je jako ślizgawki. Pamiętajmy jednak o tym, że pokrywa lodu ulega ciągłym zmianom i nigdy nie jest takiej samej grubości na całej powierzchni. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie, bo załamanie się lodu to śmiertelne zagrożenie. Absolutnym minimum, aby bezpiecznie wejść na lód to 10-15 cm grubości. Poniżej tych wartości nie powinniśmy wchodzić na zamarznięte jeziora natomiast na rzeki nie powinniśmy próbować wchodzić wcale z uwagi na to, że lód na rzekach ma zupełnie inną strukturę. Podczas kontroli pokrywa lodowa miała grubość około 8 – 10 cm, jednak zachęcamy, aby korzystać z profesjonalnych lodowisk, które są odpowiednio przygotowane i nadzorowane - opowiada Dominik Kołaski, prezes WOPR Gołuchów.