Ratownicy i ich mali podopieczni biorą udział w Wielkim Pikniku Służb w Kobylej Górze

Położona w powiecie ostrzeszowskim Kobyla Góra jest gospodarzem największych manewrów poszukiwawczo – ratowniczych w kraju przebiegających pod hasłem "Nocny tropiciel 2022". Podczas tego wydarzenia można zobaczyć w akcji wszystkie służby biorące udział w działaniach ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych. 8 maja odbywa się Wielki Piknik Służb. Na miejscu są reprezentanci powiatu pleszewskiego.

Do Kobylej Góry pojechali ratownicy wodni i członkowie WOPR Gołuchów, ratownicy medyczni oraz personel medyczny z Pleszewskiego Centrum Medycznego, a także młodzi ratownicy z Klubu Małego i Młodego Ratownika wraz z opiekunami.

- Podczas spotkania prezentujemy pierwszą pomoc, wykorzystując do tego najwyższej jakości sprzęt m. in.: fantomy z systemem QCPR, fantom do zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS), zestaw do pozoracji urazów, AED treningowe, kamizelki do nauki odkrztuszania oraz sprzęt używany w ratownictwie wodnym. Dziękujemy za zaproszenie, znalezienie się w takim gronie jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem - mówi Dominik Kołaski, prezes WOPR Gołuchów.