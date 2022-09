Rafał Krupa idzie śladem wąskotorówki. Pierwszego dnia rajdu dotrze do Pleszewa i spotka się z twórcami Festiwalu Miedzianka po Drodze

Z Broniszewic do Krotoszyna. Rafał Krupa ruszył śladem wąskotorówki

2 września 2022 roku Rafał Krupa wyruszył śladem wąskotorówki. Wyprawę z Broniszewic do Krotoszyna podzielił na trzy etapy. - Dzisiaj idę samotnie - czyli tak jak miało być pierwotnie - do Pleszewa. Tam o godzinie 15 spotkam się z twórcami Festiwalu Miedzianka pod Drodze. Jutro druga część i tutaj już towarzyszyć mi będzie około 10 osób - opowiadał tuż przed startem 32-latek.

W Broniszewicach nie był jednak sam. Po miejscowości oprowadziły go i wiele ciekawych historii dotyczących kolejki opowiedziały pochodzące stamtąd, ale aktualnie mieszkające w Pleszewie: Grażyna Kuś i Iwona Waszyńska. - Mam wiele wspomnień związanych z wąskotorówką. Wiele razy wracałam nią ze szkoły. Podróż trwała około 30 minut, a później jeszcze 20 minut piechotą do domu. Dużo bym dała, żeby chociaż na rok wrócić do tamtych czasów - mówiła pierwsza z pań.