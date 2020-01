Radny Zbigniew Bachorski złożył interpelację w sprawie budowy sali przy Szkole Podstawowej w Tomicach. Co na to wójt gminy Robert Łoza?

Od tej pory ze strony Rad Gminy różnych kadencji nie została poczyniona żadna konkretna inicjatywa zmierzająca do wybudowania sali. W piśmie skierowanym do mnie w grudniu 2017 r. wójt jasno określił, że sprawa będzie rozpatrzona przez Radę w nowej kadencji. Dlatego proszę o wzięcie odpowiedzialności za wcześniej dane słowo i przygotowanie dokumentacji oraz zaplanowanie budowy sali wraz z zapleczem o standardzie porównywalnym z poziomem innych placówek na terenie gminy

Obecnie placówka dysponuje salą o wymiarach 11,5 x 5,70, co daje 66,55 metrów kwadratowych. W bieżącym roku do szkoły i przedszkola uczęszcza 190 uczniów. Zdaniem radnego budowa nowego obiektu jest niezbędna do jak najlepszej realizacji podstawy programowej oraz działań statutowych szkoły określonych prawem oświatowym. - Obowiązkiem wójta jest takie warunki stworzyć - mówi Zbigniew Bachorski. Szkołę wybudowano w 1964 r.

- podkreśla radny.

Co na to wójt Robert Łoza? - Po pierwsze próby wybudowania sali były podejmowane wcześniej. Powołano nawet do życia Komitet, który zbierał środki finansowe na tę inwestycję – opowiada gospodarz gminy. Zakupiona została cegła, której nigdy nie wykorzystano. Ostatecznie sprzedano ją, a pieniądze zostały przekazane na potrzeby szkoły. Ponadto, w 1997 r. na zlecenie gminy opracowano koncepcję architektoniczną budowy sali oraz modernizacji placówki. 6 lat później na jej podstawie opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. - Miała powstać sala o wymiarach 18x36 metrów, widownia na 175 miejsc siedzących, jedna sala dydaktyczna, pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz 6 pokoi hotelowych. Projekt nigdy nie został zrealizowany, a pozwolenie na budowę straciło swoją ważność. Aktualny, szacowany koszt takiej inwestycji to około 9 mln zł –mówi Robert Łoza.