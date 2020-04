Radny powiatowy apeluje: ,,wspólnie możemy więcej"

,,Szanowni Samorządowcy Powiatu Pleszewskiego!

Zarząd Powiatu Pleszewskiego, Burmistrzowie, Wójtowie, Zastępcy, Radni Powiatowi, Radni Gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. Z powodu bardzo trudnej sytuacji epidemicznej prowadzone są różne akcje pomocy Służbie Zdrowia. Te osoby są na pierwszej linii walki z koronawirusem. My wszyscy tu wymienieni jesteśmy obdarzeni zaufaniem społeczeństwa i to my powinniśmy nie tylko prosić o pomoc ale również pomagać. Dlatego zwracamy się do Was o przekazanie 30 % pensji/diety na konto Pleszewskiego Centrum Medycznego, numer konta 09 1130 1033 0018 8098 0020 0001, szczegóły na stronie szpitala. Podobnie zrobiły już samorządy Powiatu Kaliskiego. Wspólnie możemy więcej"

- tak zwrócił się Andrzej Biesiada do koleżanek i kolegów na swoim profilu na Facebooku. Pod postem pojawiły się już pierwsze deklaracje.