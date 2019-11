Radni wnioskują o rozbudowę oświetlenia. Cel zawsze ten sam - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Czy w gminnym budżecie znajdą się pieniądze na realizację ich postulatów?

Jacek Dąbrowski apeluje o zamontowanie lampy oświetleniowej, a w przypadku braku technicznej możliwości o latarnię zasilaną panelem fotowoltaicznym w rejonie skrzyżowania drogi relacji Wronów-Wierzchy z drogą prowadzącą przez wieś Toporów. - Mieszkańcy powyższych miejscowości zwrócili się do mnie o podjęcie interwencji w tej sprawie. Zamontowanie oświetlenia z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności - opowiada rajca.Już wiadomo, że radny będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. Realizacja przedsięwzięcia w najbliższym czasie może nie dojść do skutku. Wszystkiemu winne pieniądze. - Zadanie to jest bardzo kosztowne z uwagi na brak możliwości technicznych wykonania oświetlenia wykorzystując istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną, na której mogłaby być zamontowana oprawa oświetleniowa - tłumaczy wójt Robert Łoza. Rozwiązaniem alternatywnym byłoby zainstalowanie oprawy solarnej. Taki ruch również jednak wiąże się z dużymi kosztami zakupu oraz serwisu w okresie eksploatacji.Wskazany przez radnego punkt zostanie umieszczony na liście miejsc na terenie gminy, w których sygnalizowana przez mieszkańców jest potrzeba rozbudowy, modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego. Na ten moment zestawienie zawiera już 14 wcześniej zgłoszonych punktów. - Dlatego ujęcie w budżecie wnioskowanego zadania będzie uzależnione od możliwości finansowych gminy oraz wybrania przez radę priorytetowych zadań spośród tych, które oczekują na realizację - wyjaśnia gospodarz gminy Gizałki.[scb]Najpierw dokumentacja, później montaż[/sc]14. miejsce na owej liście zajmuje interpelacja Henryka Osmana. Radny w imieniu mieszkańców Orliny Małej prosi o ujęcie w budżecie gminy zadania polegającego na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od sali wiejskiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443. To jest około 180-metrowy fragment. - Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się tą drogą. W szczególności chodzi o młodzież dojeżdżającą do szkół średnich, a idącą na przystanek autobusowy usytuowany przy drodze 443 - opowiada radny.W tym przypadku zanim dojdziemy do montażu, konieczne jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero wtedy znane będą koszty inwestycji. Najpierw więc radni muszą zabezpieczyć środki na dokumentację, a dopiero po jej przygotowaniu, mogą zacząć myśleć o realizacji zadania. - Jeśli tylko pojawią się możliwości finansowe, zaproponuje radzie gminy zabezpieczenie środków na opracowanie projektu- zapewnia wójt Robert Łoza.