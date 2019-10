Radni rezygnują z dyżurów. Te nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. - Nie ma sensu, żebyśmy to kontynuowali - podkreślają rajcy

W każdy kolejny poniedziałek w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz na mieszkańców czekał inny radny. Dyżury trwały godzinę, od 16.00 do 17.00. - Na moim dyżurze nikt się nie pojawił. Tak było w większości przypadków. Nie ma sensu, żebyśmy to kontynuowali. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości doskonale wiedzą do kogo mają się zwrócić - podkreślała Ewa Wojciechowska, a pozostali rajcy przyznali jej rację.

