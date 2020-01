Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 r. Na inwestycje zaplanowano 6,2 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonie dokończenie budowy sali

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to projekt budżetu przewiduje m.in. przebudowę dróg Kolonia Obory - Studzianka (zaplanowano 570 tys. zł na wypłatę odszkodowań za przejęte na podstawie specustawy grunty oraz roboty budowlane) i Orlina Duża - Białobłoty (zabezpieczono 275 tys. zł na wypłatę odszkodowań za przejęte na podstawie specustawy grunty ). W budżecie znalazło się również 200 tys. zł na realizowaną wspólne z Samorządem Województwa Wielkopolskiego budowę ścieżki rowerowej z Gizałek do Tomic. Do tej pory wykonano dwa etapy, czas na trzeci, ale... - Nie wiem, co będzie z tą inwestycją. Prawdopodobnie będzie realizowana, ale szczegóły musimy jeszcze ustalić - mówi wójt Robert Łoza.

- opowiada gospodarz gminy.

Robert Łoza podkreśla, że 2020 rok będzie dla Gizałek, tak jak i dla innych gmin, trudny z uwagi na zadania rządowe, które samorządy do tej pory realizowały i otrzymywały refundację ponoszonych kosztów. - Na ten moment wygląda to tak, że refundacja została mocno zmniejszona. W 2019 r. do oświaty ze środków własnych, do zadań, które są z zakresu administracji rządowej, dokładaliśmy ponad 700 tys. zł. W 2020 r. będzie to prawie 1,4 mln. Za te pieniądze moglibyśmy zrobić ponad kilometr pięknej, asfaltowej drogi. Jeśli taka tendencja będzie się utrzymywać, to gminy w ogóle przestaną inwestować, a będą tylko administrować - mówi wójt. - Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest bardzo dużo, zwłaszcza w infrastrukturze drogowej. Jak zrealizujemy obiekt sportowy, to w najbliższych kilku latach na pewno na ten element położymy duży nacisk - dodawał.