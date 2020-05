Radiowa Trójka unieważniła notowanie listy przebojów, które wygrała piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój". Internauci komentują aferę

Przypomnijmy, że do kuriozalnej sytuacji doszło po zakończeniu piątkowego notowania Listy Przebojów Trójki. Pierwsze miejsce zajęła piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" autorstwa Kazika. Artysta śpiewa o wizycie Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach 10 kwietnia, kiedy nikt inny nie mógł odwiedzić cmentarza ze względu na zagrożenie epidemiczne. Trójka zdecydowała się unieważnić notowanie. Zdaniem jej szefa Tomasza Kowalczewskiego podczas elektronicznego głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy (co okazało się nieprawdą, wytwórnia S.P. Records dużo wcześniej wskazała, że "Twój ból jest lepszy niż mój" był wśród propozycji do notowania). Ponadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów. W wyniku tych wydarzeń z Trójki postanowił odejść Marek Niedźwiecki. - W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia - napisał w oświadczeniu. Bojkot Programu Trzeciego ogłosiło już kilku artystów, a 17 maja 2020 r. przed budynkiem radiostacji przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie - m.in. przeciwko cenzurze i skandalicznemu traktowaniu dziennikarzy przez władze stacji - protestowali byli i obecni pracownicy. Całe zamieszanie w charakterystyczny dla siebie sposób komentują internauci. Zobaczcie najlepsze memy! Poniżej prezentujemy pełny tekst piosenki Kazika.