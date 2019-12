Rada Miejska Gminy Dobrzyca zdecydowała. Jeden podatek w dół, drugi w górę. Kto skorzysta? A kto będzie musiał głębiej sięgnąć do kieszeni?

- W życiu pewne są dwie rzeczy - śmierć i podatki. O ile na pierwsze nie mamy wpływu, o tyle na drugie już tak - mówił w październiku burmistrz gminy Dobrzyca Jarosław Pietrzak zapowiadając konieczność zmian stawek podatkowych i jednocześnie dając radnym czas na przemyślenie tematu. Słowo stało się ciałem pod koniec listopada.

Mniejsze stawki

Zgodnie z przewidywaniami Rada Miejska Gminy Dobrzyca obniżyła podatek od środków transportowych. Na taki ruch wpływ miały decyzje ościennych samorządów. Od nowego roku choćby w Pleszewie stawki będą niższe niemal o 50%. Rękę w stronę przedsiębiorców wyciągnęła również gmina Czermin.

Dostawaliśmy bardzo poważne sygnały z dużych firm, że one odejdą, jeśli nie dostosujemy wielkości podatków, do wartości zaproponowanych przez sąsiadów

- podkreśla burmistrz Jarosław Pietrzak. Przenieść firmę do innej gminy nie jest trudno. - Wystarczy kupić mały magazyn. Jeśli jest on zarejestrowany na terenie gminy, do której firma chce odejść, to wraz z nią odchodzi cały transport. To prawdopodobieństwo było bardzo duże, dlatego musieliśmy szybko zareagować, żeby ten podatek został u nas - opowiada gospodarz Dobrzycy.