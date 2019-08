Rada Miejska Gminy Dobrzyca obradowała po raz ósmy w bieżącej kadencji. O czym dyskutowano podczas sesji? Czego dotyczyły podjęte uchwały?

Druga uchwała dotyczyła przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. - Jest to skarga na działanie organu wykonawczego. Chodzi o to, że samorząd terytorialny nie zawarł umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego przez ogłoszenie na stronach BIP. My przedstawimy Komisji Skarg Wniosków i Petycji, dlaczego tak się stało. Po prostu nie mieliśmy takiego obowiązku - tłumaczy Ewa Wasielewska. Komisja wypracuje i przekaże swoje stanowisko całej radzie. Wtedy nastąpi rozstrzygnięcie sprawy.

Podjęto dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. - Wpłynęła do nas skarga prokuratury okręgowej w Ostrowie Wlkp. na uchwałę z 2010 r . w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Prokuratura zarzuca nam, że uchwała jest niezgodna z prawem, bo nie została opublikowana w dzienniku urzędowym - tłumaczyła Ewa Wasielewska, zastępca burmistrza. Identyczne zastrzeżenia w ostatnim czasie dotarły do wielu samorządów, także w naszym powiecie. Zgodnie z procedurą rada musi przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do rozpatrzenia. Na kolejnej sesji podjęta zostania nowa uchwała, która zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym.

Kupią namiot?

Po raz kolejny został wywołany temat niskiej frekwencji na imprezach plenerowych. Do sprawy odniosła się Stefania Kaczmarek, prowadząca i współorganizująca Biesiadę Senioralną. - Może niektórym nie spodoba się to, co powiem, ale trudno. Czytam, że dyrektor centrum kultury jest winny, trwa zrzucanie winy z jednej osoby na drugą. Dyrektor nie robi imprezy dla siebie, tylko dla wszystkich. Byłam na dożynkach w Suchorzewie. Miejscowość taka jak Sośnica. Tam potrafią się zorganizować, a u nas w korowodzie idzie burmistrz, starosta, przewodniczący, po 2-3 radnych i sołtysów. Jak zbliżają się wybory to wiecie, gdzie jest rolnik. Jak trzeba reprezentować gminę to was nie ma - nie przebierała w słowach. Stefania Kaczmarek zaapelowała również o zakup namiotu, który byłby bardzo przydatny w przypadku organizacji imprez plenerowych. Koszt około 30 tys. zł. - Jestem za, ale trzeba znaleźć pieniądze w budżecie - odpowiadał Jarosław Pietrzak. Z namiotu mogłyby korzystać wszystkie miejscowości, dlatego sołtysi pozytywnie zareagowali na pomysł radnego Janusza Zycha, który zaproponował, aby każda miejscowość z funduszu sołeckiego przeznaczyła po 1000 zł, a resztę dołoży gmina. - To dobra inicjatywa, ale wiadomo, że mniejsze miejscowości mają mniej środków do dyspozycji, więc musimy jeszcze ustalić, czy każda daje 1000 zł czy może podzielić to procentowo - mówił w imieniu gospodarzy Maciej Przybyłek, szef Fabianowa.

Co z budową zbiornika?

- Zjawisko suszy będzie się z roku na rok pogłębiać. Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa proszę o podjęcie działań, może współpracy z innymi włodarzami, w kwestii budowy zbiornika wodnego, bo jeżeli tego nie zrobimy w najbliższych latach to spełni się przepowiednia, że Wielkopolska będzie stepem - apelował Janusz Zych. - Cały czas planujemy budowę w planie zagospodarowania przestrzennego. To idzie osobnym torem. Pytamy różne instytucji, co sądzą o budowie. Jeżeli dobrze to przedstawimy, dostaniemy zielone światło na realizację. Musimy najpierw zrobić plan, żeby był taki, jaki powinien być. Ktoś tworząc go przed 2006 r. zapomniał spytać się w Ministerstwie Rolnictwa o zgodę na tę inwestycję - wyjaśniał Jarosław Pietrzak.