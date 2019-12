Były uwagi, propozycje przesunięć pieniędzy z jednych zadań na drugie czy dołożenia środków finansowych takim jednostkom jak Gminny Ośrodek Kultury. Dyskusja była długa, ale ostatecznie Rada Miejska Gminy Chocz dała zielone światło i przyjęła budżet na 2020 r.

Radni znów wyrażali swoje zaniepokojenie stanem zadłużenia gminy. Niemal tradycyjnie wrócono do wydarzeń sprzed kilku lat, gdy Rada Miejska Gminy Chocz nie wyraziła zgody na przekazanie stowarzyszeniom szkół w Kuźni i Kwileniu. - Podejmując takę decyzję świadomie zgodziliśmy się, że każdego roku będzie trzeba te 2,5 mln zł do oświaty dołożyć. Padły słowa, że jak będzie bieda to weźmiemy kredyt. Więc teraz nie wycofujcie się z tego i nie zrzucajcie winy na mnie. Nie chcecie kredytów to nie składajcie wniosków - mówił burmistrz Marian Wielgosik, podkreślając że potrzeby inwestycyjne, które w ostatnich miesiącach zgłosili rajcy kosztowałyby ponad 20 mln zł.- Obawiam się, że wpadniemy w jakąś pętlę i w przyszłości będziemy tylko administrować, a nie zarządzać - tłumaczyła Małgorzata Wróblewska, mówiąc o zadłużeniu. - Przed nami kolejny trudny rok. Wpływ ma na to polityka rządu, ale nie jesteśmy w tym względzie odosobnieni. Będziemy musieli się z tym zmierzyć - dodawała. - Budżet jest bardzo ograniczony. Fajerwerków nie ma - podkreślała przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Koniewicz-Kruk.Po długiej dyskusji nadszedł czas decyzji . Radni w komplecie opowiedzieli się za uchwaleniem budżetu na 2020 r. A słowo kluczowe w nim to... oświata. Zaplanowano na nią ponad 7 mln zł, co stanowi blisko 1/3 przewidywanych wydatków, a ostatecznie będzie trzeba wyłożyć więcej. Dochody mają wynieść 21 mln, wydatki kształtują się na poziomie o 3 mln zł wyższym. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.Mimo problemów w budżecie znalazło się kilka ważnych i drogich inwestycji. W fazie rozstrzygania przetargu jest warty ponad mln zł trzeci etap rewitalizacji Placu 1 Maja. Blisko 2,5 mln zł pochłonie dokończenie budowy kanalizacji w Kwileniu i Starym Oleścu, a ponad 400 tys. zł kontynuacja remontu budynku szkoły podstawowej w pierwszej z wymienionych miejscowości.Szerzej w kolejnym numerze "Gazety Pleszewskiej".