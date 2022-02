Pamiętasz województwa sprzed 1998 roku? Żebyś się nie zdziwił! [quiz]

Czasy Edwarda Gierka pozostawiły po sobie nowy podział administracyjny. W 1975 roku utworzono 49 województw i zlikwidowano powiaty. Ten układ przetrwał aż do 1998. Pamiętasz? To wcale nie takie proste. 80 proc. uzyskują tylko najlepsi! Czy jesteś pewny, że to województwo istniało w latach 1975 - 1998? A więc zaczynamy! Ostrzegamy przed podchwytliwymi pytaniami