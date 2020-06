Pytania o... pytania, menelowe+ i mucha, czyli najlepsze memy po debacie prezydenckiej. Internauci tradycyjnie nie zawiedli

Na pewno pytania, które szybko stały się obiektem krytyki i żartów. Przypomnijmy, że kandydaci na prezydenta musieli odpowiedzieć m.in., czy są za umożliwieniem dzieciom przygotowania do pierwszej Komunii Świętej na lekcjach religii w szkole?”. Irytacji przebiegiem debaty nie ukrywali główni zainteresowani. - Ktoś, kto układał to pytanie, musiał mieć niezły odlot - powiedział w pewnym momencie Władysław Kosiniak-Kamysz. A gdy prowadzący Michał Adamczyk zapytał o małżeństwa jednopłciowe i adopcję dzieci przez pary homoseksualne, Krzysztof Bosak stwierdził, że ma ono na celu pogrążyć Rafała Trzaskowskiego. - To zagrywka dla mniej inteligentnych osób - ocenił.

Furorę w sieci robi propozycja Stanisława Żółtka dotycząca wprowadzenia menelowego plus, internauci nie mogli przejść obojętnie obok muchy na głowie Waldemara Witkowskiego czy "betonu" Mirosława Piotrowskiego. Debata była źródłem śmiechu, ale niestety zazwyczaj gorzkiego. Pod względem merytorycznym oceniana jest bowiem bardzo słabo.