Ptasia grypa coraz bliżej. W styczniu ogniska wirusa H7N9 wykryto w powiecie ostrowskim. Czy powiat pleszewski jest bezpieczny?

Inspekcja w Pleszewie jest przygotowana do natychmiastowej reakcji na wypadek wystąpienia u nas wirusa H7N9. Na posiedzeniu szczegółowo omówiono procedury postępowania PIW, PZZK, gmin i pozostałych służb w przypadku wykrycia wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu pleszewskiego. Inspekcja pozostaje w stałym kontakcie z Biurem Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie Andrzej Długiewicz podał, że na terenie Powiatu Pleszewskiego jest zaledwie 14 ferm drobiu, natomiast w Powiecie Ostrowskim blisko 300, a w Kaliskim ponad 350. Stąd też mniejsze u nas prawdopodobieństwo wystąpienia wirusa. Ale ponieważ jest to zdarzenie losowe, nigdy nie wiadomo, czy wirus nie rozprzestrzeni się także na Powiat Pleszewski.

Pracownicy PIW w Pleszewie odbyli szereg spotkań z rolnikami i hodowcami oraz przeprowadzili kontrole wszystkich ferm drobiu pod kątem bioasekuracji. Ocenia się, że właściciele ferm są świadomi zagrożenia i właściwie wypełniają zalecenia służb weterynaryjnych. Jednak nawet przy bardzo dobrym zabezpieczeniu obiektu gospodarskiego nie można wykluczyć zakażenia, gdyż wirus rozprzestrzenia się także drogą aerogenną.

Szef PIW w Pleszewie Andrzej Długiewicz zwrócił uwagę np. na słomę, która wykorzystywana jest jako ściółka dla kaczek i gęsi. Słoma, składowana w stogach na polach może być zainfekowana odchodami ptaków migrujących, co stanowi potencjalne źródło wirusa. Do zakażenia może dojść także za pośrednictwem ludzi, którzy nie przestrzegają zasad bioasekuracji i higieny. Niskie temperatury nie likwidują wirusa. Ginie on dopiero w temperaturze powyżej + 70o Celcjusza.