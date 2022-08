PSŻ Poznań. Poznański żużlowiec miał kolizję pod Dobrzycą. Jego auto wróciło na lawecie

Kolizja z udziałem zawodnika PSŻ Poznań

Strażacy z OSP Dobrzyca, w piątek, 19 sierpnia o godz. 06:30 zostali zadysponował do usunięcia skutków kolizji, jaka miała miejsce na skrzyżowaniu w Sośnicy. Jak udało nam się ustalić, jedno z aut biorących udział w zdarzeniu należało do jednego z zawodników klubu PSŻ Poznań, który na co dzień występuje w żużlowej 2 lidze.