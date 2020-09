Przyroda podpleszewskiego Grodziska w obiektywie Jacka Piotrowskiego

Gmina Pleszew dziękowała za tegoroczne plony w Grodzisku

Tegoroczne dożynki w Mieście i Gminie Pleszew - podobnie jak w wielu innych gminach - ograniczono tylko do dziękczynnej mszy świętej. Odprawiono ją w kościele parafialnym św. Mikołaja w Grodzisku - to właśnie należąca do parafii wieś Rokutów miała być gospodarzem tegorocznych doż...