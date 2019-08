Przyjaciele z Francji i Niemiec przyjechali na dożynki w Sowinie

Goście z miast partnerskich zjeżdżają się do Pleszewa, by wziąć udział w miejsko-gminnych dożynkach w Sowinie. Pierwsza grupa z niemieckiego Westerstede odwiedziła ratusz już w piątkowy poranek. To przedstawiciele stowarzyszenia współpracującego ze Stowarzyszeniem Miast Partnerskich Pleszewa z prezesem Andrzejem Borkowskim na czele. W Pleszewie powitał ich burmistrz Arkadiusz Ptak i jego zastępcy.

- Dziś dojedzie także do Pleszewa druga 4-osobowa grupa urzędników z Westerstede z burmistrzem Klausem Grossem na czele. Jest to jego ostatnia wizyta jako włodarza miasta, ponieważ nie ubiegał się o reelekcję. Pleszew oczekuje także Francuzów z partnerskiego Saint-Pierre-d'Oleron. Kilkuosobową delegację reprezentuje Jacqueline Tardet – przedstawiciel mera Christopha Sueura - mówi Anna Bogacz, rzecznik prasowy ratusza. Jak informuje, nim goście wezmą udział w niedzielnych dożynkach, będą również zwiedzać Pleszew i okolice. Zawitają m.in. do nowych budynków Biblioteki Publicznej i Domu Kultury. Sprawdzą, jak funkcjonuje w naszym mieście oświata i jaką dysponuje infrastrukturą.