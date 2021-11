Przemycone narkotyki miały trafić do Wielkopolski. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

Przemycone narkotyki miały trafić do Wielkopolski

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przemyt i wprowadzanie do obrotu substancji narkotycznej 3CMC. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy grupa działała na terenie województwa wielkopolskiego oraz poza granicami kraju, głównie w Niderlandach od września 2020, aż do momentu jej rozbicia. Przemycone substancje miały być rozprowadzone najprawdopodobniej na terenie woj. wielkopolskiego.