Przemoc i oszustwa - o tym policjanci rozmawiali z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy

W czwartek 20 lutego br. dzielnicowy z Posterunku Policji w Choczu asp. Sławomir Łoza i asp. Monika Kołaska odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie.

- Z uczestnikami spotkania policjanci rozmawiali o przemocy w Internecie, o korzyściach płynących z dostępu do sieci, ale też o zagrożeniach, z którymi możemy się spotkać. Mundurowi apelowali, by nie obrażać i nie ośmieszać się i aby szanować innych użytkowników sieci. Policjanci poruszyli też temat oszustw podczas pokazów i radzili, jak postępować, by nie paść ofiarą przestępstwa. Uczestnikom spotkania wytłumaczyli również sposoby postępowania oszustów, np. metodą "na wnuczka", "na wypadek", czy "na policjanta" - relacjonuje asp. Monika Kołaska.