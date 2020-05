Przekazane przez Urząd Marszałkowski środki ochrony osobistej trafiły do jednostek służb społecznych z powiatu pleszewskiego

- Od połowy ubiegłego tygodnia jesteśmy w trakcie drugiego etapu dostarczania maseczek, żeli dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych do kolejnych lokalizacji w subregionach. Łącznie w tym etapie przekażemy 12500 maseczek, 1900 pojemników z żelem do dezynfekcji i 1300 opakowań z rękawicami jednorazowymi - tłumaczy Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W powiecie pleszewskim wsparcie dotarło do: Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Salezjańskiej Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny, ŚDS w Pleszewie i ŚDS w Fabianowie.

Urząd Marszałkowski środki ochrony osobistej skierował również do jednostek służb społecznych m.in. z powiatów: krotoszyńskiego i ostrzeszowskiego.

Dyrektor szpitala w Bytomiu: Praktycznie wszyscy górnicy zostali przebadani