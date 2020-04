Przekaż 1% podatku na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom Humana. Pieniądze zostaną przeznaczone na ich leczenie i rehabilitację

Standardowo czas na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, termin wydłużono do końca maja. Jeśli nie zdążyliście się jeszcze rozliczyć i nie macie pomysłu na jaki cel przekazać 1% swojego podatku, to mamy dla was małą podpowiedź.

Przypominamy, że przekazując 1% podatku nie tracimy ani złotówki - rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak oddalibyśmy. Zamiast do Skarbu Państwa możemy ją skierować do organizacji pożytku publicznego, czyli np. Fundacji Pomocy Dzieciom Humana. W tym przypadku pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację jej podopiecznych. Rozliczając się, wystarczy wpisać numer KRS 0000460069 oraz cel szczegółowy, który powinien zawierać imię podopiecznego. Fundacja Humana pomaga: ANTONIEMU - małemu wojownikowi z Pleszewa, który urodził się w 30 tygodniu ciąży z wagą 680 gram! Zdiagnozowano: wrodzoną wadę serca, skrajne wcześniactwo, niewydolność oddechową, torbiel w splocie naczyniowym komory mózgu. Antoś nadal walczy, uczęszcza na rehabilitację, zażywa leki, dzielnie znosi przeróżne badania i odwiedza lekarzy specjalistów: kardiologa, laryngologa, okulistę, neurologa, chirurga... ANTONINIE - dziewczynka doznała oparzeń termicznych mnogich części ciała, ok. 50% powierzchni III stopnia - brody, klatki piersiowej, kończyny górnej lewej i kończyny dolnej lewej. Dzięki wsparciu wielu darczyńców Fundacja Humana zrefundowała zakup 3 ortez uciskowych i 3 operacji: uwolnienie przykurczu pachy i dołu łokciowego, uwolnienie przykurczu dołu podkolanowego oraz częściowa, resekcja blizn klatki piersiowej. - Walczymy o pełną sprawność lewej kończyny górnej i dolnej - mówi Sandra Włodarczyk, prezes Fundacji. ERYKOWI - chłopiec jest wychowankiem Domu Dziecka w Pleszewie. Urodził się z wadą wrodzoną - nieprawidłowo ukształtowaną lewą dłonią oraz niewykształconymi palcami. AGACIE, która cierpi na Zespół Sturge'a-Webera. Choroba objawia się naczyniakiem płaskim twarzy. - Zrefundowaliśmy koszt 5 zabiegów laserowych, które częściowo usunęły znamię. Dążymy do całkowitego usunięcia naczyniaka- podkreśla prezes Fundacji. ZDZISŁAWIE - u kobiety zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Po licznych chemiach nastąpiła transplantacja szpiku. - Refundujemy koszty dojazdu do lekarza specjalisty na badania kontrolne oraz zakup leków - wyjaśnia Sandra Włodarczyk. - Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku - zachęca, prezes Fundacji Humana. Zmiany, jakie zaszły u podopiecznych Fundacji dzięki leczeniu, możecie zobaczyć na profilu facebookowym organizacji.