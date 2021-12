Przegląd tygodnia z 12.12.2021 w Pleszewie. Najważniejsze wydarzenia od 5.12 do 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Pleszew, 12.12.2021. 5.12 - 11.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przejazdy karuzelą wenecką oraz widowisko muzyczne - to były największe atrakcje kolejnej odsłony cyklu "Świąteczne spotkania na pleszewskim Rynku". Zobaczcie, co działo się w centrum miasta.

5 tysięcy złotych dodatku covidowego to nie żart! Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie przekazał te bardzo dobre informacje. Kto może skorzystać z jednorazowego dodatku?

Wygląda na to, że z koronawirusem przyjdzie nam zmagać się jeszcze przez wiele lat. Co jakiś czas pojawiają się nowe jego warianty. Ostatnim, który postawił świat w podwyższony stan gotowości jest Omikron. Może on zdominować kolejną falę pandemii. Wykryty pod koniec listopada w RPA wciąż jest w fazie rozpoznania. Naukowcy o Omikronie nie wiedzą jeszcze zbyt wiele. Jakie są jego objawy i czy należy się Omikrona bać?