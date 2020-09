Przegląd prasy 8.09.2020 Pleszew, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Przywołują wspomnienia z podróży. Są małą, niepozorną pamiątką z miejsc, które odwiedziliśmy. Większość z nas nie przywiązuje do nich wagi, ale dla nielicznych mają dużą wartość. Gromadząc je, pasjonaci tworzą wyjątkowo słodką kolekcję.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pleszewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poprosiliśmy Was wczoraj o zdjęcia tęczy, która pojawiła się nad Pleszewem i powiatem pleszewskim. Dostaliśmy całe mnóstwo przeróżnych ujęć, którymi chcemy się teraz z Wami podzielić. Zobaczcie, jak było pięknie!

400 nowych zakażeń koronawirusem w kraju przyniósł raport Ministerstwa Zdrowia we wtorek, 8 września. 32 przypadki to osoby z Wielkopolski.

Ochotnicy z Białobłot 6 września 2020 r. zmagali się z agresywnymi owadami. Osy zagnieździły się na strychu budynku mieszkalnego.

Ogromna pomoc w postaci prawie dwumilionowego grantu trafi do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Umowę grantową podpisali: starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, wicestarosta Damian Szwedziak oraz dyrektor ROPS w Poznaniu Grzegorz Grygiel.

Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nabór słuchaczy na nowy semestr. Uczestnictwo w zajęciach to nie tylko okazja do pogłębiania wiedzy i rozwoju, ale także do integracji w senioralnym gronie i nawiązania nowych znajomości.

O Patryku i dramatycznej sytuacji, w jakiej się znalazł za sprawą bardzo poważnego wypadku samochodowego, informowaliśmy już na naszych łamach. Teraz do walki o zdrowie młodego mężczyzny przyłączyło się Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, gdzie się uczył.